29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - DÜZCE

AA

Valilikte Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Garnizon Komutanı Tank Komando Albay Cavit Nartop'un tebrikleri kabulüyle başladı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Vali Kaldırım, yeryüzünde hiçbir millete nasip olmayacak, yüksek seviyelerde donatılmış aziz bir neslin evlatları olduklarını söyledi.

Aziz milletin hep şan ve şerefle bu topraklarda var olduğunu vurgulayan Kaldırım, "Kahramanlık destanları yazmış. Bunun en güzel şahidi de Sakaryamız, bu topraklar olmuştur. 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır.' Bunun en iyi vücut bulduğu millet, bu millettir. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nda ortaya konan kahramanlık, gerçekten tarihin hiçbir döneminde hiçbir millete nasip olmayacak bir şahlanış, diriliş destanıdır." diye konuştu.

Kaldırım, cumhuriyetin kalben, ilmen, fennen, bedenen yüksek seciyeli nesiller isteyeceğini dile getirerek, "Bize düşen görev, evlatlarımızı en iyi şekilde maneviyatı güçlü, aynı zamanda bedenen sağlıklı ve de ilmen, fennen dünyada, görev aldığı sahada en iyisi olarak yetiştirmektir." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından tören sona erdi.

- Zonguldak

Vali Mustafa Tutulmaz'ın tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Atatürk Anıtı önündeki törenle devam etti.Saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Vali Tutulmaz, vatanın bağımsızlığı, İstiklal ve hürriyeti için birçok cephede kahramanca verilen mücadelede, binlerce şehit verilerek kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından Cumhuriyetimizin kurulması, ilan edilmesi, tarihin kaydettiği ender ve önemli başarılardan birisi olmuş, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu büyük azim ve inancın eseri olarak doğduğunu belirtti.Cumhuriyet büyük bir erdemin, kararlılığın, azmin, birbirine kenetlenmenin, millet olarak el ele gönül birliği ile hareket etmenin, hür ve bağımsız yaşamanın adı olduğunu vurgulayan Tutulmaz, cumhuriyetin her türlü gelişmeye ilerlemeye açık olan bir yönetim şekli, milli birlik, beraberlik ruhu ve anlayışı demek olduğunu ifade etti.

Şiirlerin okunmasının ardından tören, çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

- Düzce

Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla Valilik Meydanı'nda Anıtpark düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Törende konuşan Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.Gurur ve mutluluk yaşadıklarını kaydeden Atay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devletimiz Allah'ın izniyele yer yüzü coğrafyasındaki tüm mazlum ve mağdurların ve milletimizin fedakar gayretleri sayesin kıyamete kadar baki kalacaktır. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz kurulduğu günden bu yana büyümüş ve bugün dünyanın kayda değer devletleri arasına ismini yazdırmış. Özellikle son yıllarda devlet ve milletimizin elbirliği ile çaplar atlayan büyük bir devlet olduğunu büyük bir guruplarla ifade etmek istiyorum. "Tören, Valilik bahçesine fidan dikimi, öğrencilerin şiir okuması ve kurumların tören geçidiyle son buldu.

- Bartın

Bartın’da, Valilik önündeki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Bartın Valisi Sinan Güner, meydanda tebrikleri kabul etti.Vali Güner, burada yaptığı konuşmada, büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletin, Cumhuriyet ile birlikte hızla büyüdüğünü ve özellikle son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirerek dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkelerin arasına girmeyi başardığının söyledi.

Ülkenin eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, siyasetten ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Güner, şöyle konuştu:

"Bu sayede, bugün Türkiye Cumhuriyeti köklü, büyük ve güçlü bir devlet olarak, demokratik ve çağdaş yapısıyla pek çok ülke için örnek ve model durumuna gelmiştir. Hepimizin bildiği gibi bu günlerde kardeş ülke Azerbaycan, Birleşmiş Milletler tarafından da tanınmış, topraklarının yaklaşık yüzde 20’lik bir bölümünün otuz yıldır Ermeni işgali altında bulunduğu Karabağ'da haklı bir mücadele vermektedir. Bu mücadelede dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanındayız. Ermenistan tarafından sivil yerleşim yerlerini de hedef alan saldırıları şiddetle kınıyorum. Biz İki devlet tek milletiz. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Vatan toprağının her karışını kutsal bilen bir milletin evladı olarak bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi rahmetle; kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum."

Törende, protokol tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

-Bolu

Bolu’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bolu Valisi Ahmet Ümit, valilik binası önünde tebrikleri kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Vali Ümit, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, dünya tarihine bakıldığında savaşların tarihi bir gerçek ortada olduğuna dikkat çeken Ümit, "Anlaşılıyor ki, bu gerçek karşısında esas olan, bulunduğumuz pozisyon ve belirlediğimiz hedeflerdir. Yani kim kimin yanında, hangi amaçla yer alıyor? Hamdolsun, biz tarih boyunca her zaman hakkın ve haklının yanında, adaletin yolunda, mazlumun gözyaşlarını silmek için mücadele eden, tarihinde insani değerlere karşı herhangi bir kara lekesi bulunmayan şanlı bir tarihin, yüce bir milletin, kadim bir medeniyetin evlatlarıyız." dedi.

Ümit, bugün Türk milletinin üzerine düşen görevleri de anlatarak, "Görevimiz, her türlü fikri ve siyasi farklılıkları, günlük kısır çekişmeleri ve basit menfaat ilişkilerini bir tarafa bırakmak, birlik ve beraberlik içerisinde devletimizin, milletimizin, onun kurumlarının ve temsilcilerinin yanında olmak, 2023 hedeflerini, 2053 ve 2071 vizyonlarını yakalamak için var gücümüzle çalışmak, tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize, milli ve manevi değerlerimize onurla ve gururla sahip çıkmaktır." diye konuştu.Bolu'da düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarının araçları 29 Ekim Cumhuriyet Konvoyu yaptı.

- Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Valilik binası önünde düzenlenen törenle tebrikleri kabul etti.Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Alper Yeniel, vali yardımcıları, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Zeybek gösterisiyle başlayan tören, şiir dinletisiyle devam etti.Yavuz, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) nedeniyle istenilen bir kutlamayı yamamanın burukluğu içerisinde olduklarını ifade ederek, son dönemde salgında Marmara Bölgesinde ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Herkesin salgının artmaması noktasındaki hassasiyete önem vermesini istediklerini dile getiren Yavuz, "Cumhuriyet Bayramı 83 milyon Türk Milletinin ortak değeridir ve hepimiz sahip çıkmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının küllerinden yeniden doğuşunun nişanesidir. Aziz Türk Milleti 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahalesinin olmayacağın kanıyla ve canıyla ilan etmiştir." şeklinde konuştu.

Program, bayram dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sonra erdi.Daha sonra protokol üyeleri, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Kur'an-ı Kerim okunarak duaların edildiği ziyarette, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.