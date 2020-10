29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - GAZİANTEP

AA

Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.Fıstık Park'ta düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Gaziantep Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetin ilan edilişinin yıl dönümüne ulaşmış olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Milli iradeye her hal ve şartta sonsuz inançla sahip çıkacaklarını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanıyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimiz, geçmişte olduğu gibi günümüzde de birlik ve beraberliğini koruyarak birbirine daha sıkı bağlarla bağlanmış ve kenetlenmesini bilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada, her alanda daha da gelişmiş müreffeh bir Türkiye'ye ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Milletimizin her ferdi, özellikle çocuklarımız, gençlerimiz Cumhuriyetini ve milli egemenliğini yorulmadan her zaman koruyacak ve sahip olduğu milli ve manevi değerlere bağlılığını devam ettirecektir."

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, koro şarkılar söyledi.Türk ve Azerbaycan bayraklarının açıldığı törende Vali Gül, protokolün tebriklerini kabul etti.