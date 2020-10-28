29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - KAHRAMANMARAŞ

AA

Kahramanmaraş Atatürk Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Canbulat, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Törende, saygı duruşunda bulunululdu, İstiklal Marşı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.Ayrıca günün anlam ve önemine binaen Kahramanmaraş Kalesi'nden top atışı gerçekleştirildi.Törene, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.