29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - KOCAELİ

AA

KTörene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Alper Yeniel, vali yardımcıları, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Zeybek gösterisiyle başlayan tören, şiir dinletisiyle devam etti.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) nedeniyle istenilen bir kutlamayı yamamanın burukluğu içerisinde olduklarını ifade ederek, son dönemde salgında Marmara Bölgesinde ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Herkesin salgının artmaması noktasındaki hassasiyete önem vermesini istediklerini dile getiren Yavuz, "Cumhuriyet Bayramı 83 milyon Türk Milletinin ortak değeridir ve hepimiz sahip çıkmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının küllerinden yeniden doğuşunun nişanesidir. Aziz Türk Milleti 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahalesinin olmayacağın kanıyla ve canıyla ilan etmiştir." şeklinde konuştu.

Program, bayram dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sonra erdi.Daha sonra protokol üyeleri, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Kur'an-ı Kerim okunarak duaların edildiği ziyarette, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.