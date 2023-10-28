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Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıldır özgürlük ve demokrasi mücadelesini sürdürüyor. Gelecekte de bu değerleri koruyup daha da ileri taşıyacağımıza olan inancımızı yineleyelim. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

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Cumhuriyetimizin 100. yılında, ulusumuzun birlik ve beraberliği en büyük gücümüz olmaya devam ediyor. Gelecekte de bu birliği korumak için el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımızla, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!