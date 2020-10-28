29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - KOCAELİ

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Kocaeli'de İzmit Kültür Tepesi'nde düzenlenen törende Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, Deniz Eğitim-Öğretim ve Kocaeli Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Askeri ve mülki erkanın katılım sağladığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.Vali Yavuz ve beraberindekiler daha sonra Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki yürüyüş yolu güzergahında, "97. yılını 97 bin bayrak dağıtarak kutluyoruz" etkinliğine katıldı.İl protokolü, Fevziye Camisi ve Tarihi Kapanönü Çarşısı'nda vatandaş ve esnafa bayrak vererek, Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.