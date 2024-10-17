29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Geçtiğimiz sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması nedeniyle devlet, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye vermişti. Emekli vatandaşlar, bu sene de emekli ikramiyesi çalışmasının olup olmadığını merak ediyor.

Ancak şu anda devletin böyle bir çalışması bulunmuyor. Konu hakkında resmi bir açıklama da yapılmadı. Güncel bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.