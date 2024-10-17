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        Haberler Bilgi Ekonomi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emekli ikramiyesi verilecek mi? 2024 Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesine dair bir açıklama var mı?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emekli ikramiyesi verilecek mi?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, emekli ikramiyesi de gündeme geldi. Geçtiğimiz sene Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere verilen 5 bin TL'lik ikramiyenin bu sene de verilip verilmeyeceği merak ediliyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 08:11 Güncelleme: 17.10.2024 - 08:11
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        2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında devlet, milyonlarca emekliye bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye vermişti. Şimdi emekliler, bu uygulamanın bu sene de devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İşte, detaylar...

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        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

        Geçtiğimiz sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması nedeniyle devlet, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye vermişti. Emekli vatandaşlar, bu sene de emekli ikramiyesi çalışmasının olup olmadığını merak ediyor.

        Ancak şu anda devletin böyle bir çalışması bulunmuyor. Konu hakkında resmi bir açıklama da yapılmadı. Güncel bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.

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