29 Ekim Cumhuriyet Bayramı top atışlarıyla kutlandı - ANTALYA

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen törende, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edildi.Yazıcı, yaptığı açıklamada, milli hedeflere ulaşmak için birlik ve beraberlik ruhuyla çalıştıklarını söyledi.

Kendilerine Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları, bütün şehit ve gazileri minnetle, şükranla ve rahmetle andıklarını anlatan Yazıcı, "Ruhları şad olsun. Bize emanet ettikleri Cumhuriyeti birlikte yücelteceğiz. Yaşasın Cumhuriyet." dedi.

Kaş ilçesinde gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında ise 37 şehidin anısına 37 ses topu atışı yapıldı.İlçede ayrıca Türk bayrakları donatılmış 50 yelkenli, denizde marşlar eşliğinde geçiş yaptıCumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş katıldı.