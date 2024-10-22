29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emekli vatandaşlara ikramiye verilecek mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala, emekli ikramiyesi bir kez daha gündeme geldi. Geçen sene, Cumhuriyet'in 100. yılı vasıtasıyla emeklilere verilen ikramiyenin bu sene de verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki, 29 Ekim'de ikramiye var mı? İşte, detaylar...
Geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyet'in 100. yılı adına emekli vatandaşlara bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye verilmişti. Şimdi gözler, bu seneki bayrama döndü. Peki, 29 Ekim'de emeklilere ikramiye verilecek mi? İşte, detaylar...
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA EMEKLİLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?
Geçtiğimiz sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması nedeniyle devlet, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye vermişti. Emekli vatandaşlar, bu sene de emekli ikramiyesi çalışmasının olup olmadığını merak ediyor.
Ancak şu anda devletin böyle bir çalışması bulunmuyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.