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        Haberler Gündem 29 Ekim'deki konuşması nedeniyle öğretmene gözaltı

        29 Ekim'deki konuşması nedeniyle öğretmene gözaltı

        Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında özel bir okulda yaptığı konuşma nedeniyle `Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama´ suçlamasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem başlatılan kadın öğretmen E.K. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 00:32 Güncelleme: 31.10.2023 - 00:32
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        29 Ekim'deki konuşması nedeniyle öğretmene gözaltı
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        Antalya´daki özel bir okulda çalışan Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni E.K.´nın 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti´nin kuruluşunun 100´üncü yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşma, sosyal medyada gündem oldu. Konuşmanın çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı öğretmen E.K. hakkında `Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama´ suçlamasıyla adli işlem başlattı. İşlemin ardından E.K. polis tarafından gözaltına alındı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İl Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "29 Ekim 2023 günü ilimiz Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren TED (Türk Eğitim Derneği) Antalya Koleji'nde bir kadın şahsın 'Cumhuriyet Kutlamaları' sırasında yaptığı konuşmada kaydedilen görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılarak konuşma içeriğinden kasıtla, 'Konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde Türkiye Yüzyılı'nı hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı ve birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutumun sergilendiği vb.' şekilde yer alan görüşler üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatına istinaden, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın tespitine yönelik çalışmalar yapılmış, yapılan araştırmalarda, Şüpheli E.K. isimli şahıs 30.10.2023 günü yakalanmış, şahıs hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi kapsamında; 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapılmaktadır."

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