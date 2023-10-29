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        Haberler Gündem 29 Ekim Doodle oldu! Google'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel Doodle teması

        29 Ekim Doodle oldu! Google'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel Doodle teması

        Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından en ünlüsü olan Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir Doodle yayınladı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan Doolle sonrasında "Doodle nedir ve 29 Ekim Doodle paylaşımında neler var?" sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 01:50 Güncelleme: 29.10.2023 - 01:50
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        Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir Doodle yayınladı. Dünyaca ünlü arama motoru, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği devam ettirerek, bu sefer de Doodle'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni anasayfasına taşıdı ve havai fişeklerle süsledi...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        CUMHURİYET'İN 100. YILI

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan tam 100 yıl önce ilan ettiği Cumhuriyet'in coşkusu ve sevinci tüm Türkiye'de kutlanıyor.

        Türk milleti büyük bir azim ve kararlılıkla bağımsızlığını ilan ederek 29 Ekim'de Cumhuriyet'i kurdu. Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan Cumhuriyet bundan tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edildi. Türkiye'nin büyük bir dönüm noktası olan Cumhuriyet'in kuruluşunun yüzüncü yılı, bugün büyük bir coşkuyla kutlanacak.

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        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ VE TARİHİ

        Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

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        Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

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        1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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