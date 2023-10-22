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        Haberler Gündem 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim resmi tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı

        29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim resmi tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı

        29 Ekim hangi güne denk geliyor? Cumhuriyet'in 100. yıl heyecanı sürerken bu sorunun cevabı da merak edilip araştırılıyor. Özellikle öğrenciler ve kamu kuruluşlarında işi olanlar tarafından merak edilen sorunun cevabı yeni yıl takviminin yayınlanmasıyla belli oldu. İşte "29 Ekim hangi güne denk geliyor?" sorusunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 12:18 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:18
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        29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 100. yıl heyecanıyla bekleniyor. Bu önemli günde plan yapacaklar merak içerisinde bayramın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

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        28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

        28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve yarım gün resmi tatildir. Ancak bu yıl 28 Ekim Cumartesi gününe denk geldiği için hafta sonu tatiliyle tam gün tatildir.

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        29 EKİM TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Resmi tatiller takvimi Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu sene Pazar gününe denk gelmektedir.

        #28 Ekim Cuma
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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