29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim resmi tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı

29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 100. yıl heyecanıyla bekleniyor. Bu önemli günde plan yapacaklar merak içerisinde bayramın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

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28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve yarım gün resmi tatildir. Ancak bu yıl 28 Ekim Cumartesi gününe denk geldiği için hafta sonu tatiliyle tam gün tatildir.