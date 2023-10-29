29 Ekim İzmir kapalı yollar listesi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi yollar kapalı ve ne zaman açılacak?

29 Ekim İzmir kapalı yollar listesi! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi yollar kapalı ve ne zaman açılacak?

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı başladı. Gün itibariyle İzmir'de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak bu özel günde İzmirli vatandaşlar; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hangi yollar kapalı sorusunun cevabına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...