29 Ekim kapalı yollar: İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar hangisi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bazı yollar kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında yarın "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" programı düzenlenecek. Peki 29 Ekim İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar hangisi?
İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları açıkladı. Peki 29 Ekim kapalı yollar hangisi? İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar hangisi?
29 EKİM KAPALI YOLLAR HANGİSİ, ALTERNATİF GÜZERGAH NERESİ?
İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları açıkladı.
İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın etkinlikleri kapsamında yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında açıklama yaptı.
İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri” kapsamında düzenlenecek olan “Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi” programı dolayısıyla 29 Ekim 2024 tören günü saat 06:00 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:
Kapanacak yollar
-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.
-19 Ekim 2024 günü saat 22.00'dan itibaren 20 Ekim 2024 günü yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Prova Programı sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı Yanyollar üzerinde park halinde bulunan araçlar kaldırılacaktır.
Alternatif yollar
- Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi)
- Fevzipaşa Caddesi
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.