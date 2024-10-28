29 Ekim kapalı yollar: İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak, alternatif güzergahlar hangisi?

29 EKİM KAPALI YOLLAR HANGİSİ, ALTERNATİF GÜZERGAH NERESİ?

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları açıkladı.

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın etkinlikleri kapsamında yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında açıklama yaptı.

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri” kapsamında düzenlenecek olan “Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi” programı dolayısıyla 29 Ekim 2024 tören günü saat 06:00 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir: