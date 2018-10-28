29 Ekim mesajları 2018! En güzel Cumhuriyet Bayramı mesajları gönderin... 29 Ekim Kutlu olsun!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! TBMM'nin Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle beraber her yıl kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için en güzel mesajlar burada. Siz de arkadaşlarınıza hem kısa hem resimli 29 Ekim sözleri gönderebilirsiniz. İşte en güzel 29 Ekim mesajları