29 Ekim mesajları 2018! En güzel Cumhuriyet Bayramı mesajları gönderin... 29 Ekim Kutlu olsun!
28.10.2018 - 16:42 | Güncelleme:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! TBMM'nin Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle beraber her yıl kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için en güzel mesajlar burada. Siz de arkadaşlarınıza hem kısa hem resimli 29 Ekim sözleri gönderebilirsiniz. İşte en güzel 29 Ekim mesajları
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! TBMM'nin Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle beraber her yıl kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için en güzel mesajlar burada. Siz de arkadaşlarınıza hem kısa hem resimli 29 Ekim sözleri gönderebilirsiniz. İşte en güzel 29 Ekim mesajları
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Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
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tatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 91. yıldönümünü tüm Türkiye'de coşkuyla kutlamaktayız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
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Esin kaynağımız, Atatürk'ün öncülük ettiği Türk aydınlanma felsefesi, gücümüz ise yurt sevgimiz, ulusal bilincimiz, birlik ve dayanışma ruhumuz olacaktır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
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Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
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El birliğiyle daha Laik, daha çağdaş, daha engin görüşlü insanların var olduğu yaşamlara. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
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Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fɑkɑt Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
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Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
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Cumhuriyetimizin 93. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.
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