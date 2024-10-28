29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları... Türkiye, Cumhuriyet Bayramı'nın 101 yılını yurdun dört bir köşesinde kutlamaya hazırlanıyor. Bu özel gün öncesinde, resimli 29 Ekim mesajları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İstiklâl mücadelesinin önderi, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gaziler bu özel günde anılmaktadır. Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutladığımız bu günde, en güzel, resimli, Türk bayraklı ve Atatürk fotoğraflı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını haberimizde derledik. İşte en güzel 29 Ekim mesajları...