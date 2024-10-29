Milli Piyango 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çekilişi saat kaçta?
Milli Piyango bugün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bugün bir çekiliş düzenleyecek. 80 milyon TL şanslı sahibini ararken, çekiliş canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşecek. Ek olarak, bilet fiyatları satışı devam ediyor. Peki, 29 Ekim Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak ve nereden izlenecek? İşte, Milli Piyango çekilişi canlı izleme ekranı...
Milli Piyango, bugün coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir çekiliş gerçekleştiriyor. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşecek çekilişte büyük ödül 80 milyon TL olarak açıklandı. Peki, 29 Ekim Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak ve nereden izlenecek? İşte, Milli Piyango çekilişi canlı izleme ekranı...
29 EKİM'E ÖZEL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel piyango çekilişi saat 17.30'da noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.
29 EKİM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
29 EKİM'E ÖZEL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
29 Ekim'de yapılacak özel çekilişte büyük ikramiye 80 milyon TL olarak açıklandı.
29 EKİM'E ÖZEL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ ÇEYREK, YARIM, BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyango çekilişi için bilet satışları devam ediyor. Katılmak isteyenler bayilerden fiziksel bilet alabileceği gibi çevrim içi bilet de alabilir.
Çeyrek bilet: 80 TL
Yarım bilet: 160 TL
Tam bilet: 320 TL