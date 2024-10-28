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        Haberler Bilgi Gündem 29 Ekim ne günü? Cumhuriyet nasıl ilan edildi? 29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı anlamı ve önemi nedir? 29 Ekim'de ne oldu?

        29 Ekim ne günü? Cumhuriyet nasıl ilan edildi? İşte anlamı ve önemi

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu simgeleyen ve Türkiye için büyük anlam taşıyan bir gündür. 29 Ekim 1923'te, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), cumhuriyeti ilan ederek Türkiye'nin yönetim biçimini değiştirmiş ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir devrin başlangıcını yapmıştır. Bu önemli gün, Türkiye'nin bağımsızlığını kazanmasının yanı sıra, çağdaş bir devlet yapısına geçişin de simgesi olarak kutlanır. Her yıl coşkuyla kutlanan bu bayram, halkın Atatürk ve silah arkadaşlarının mirasına sahip çıkma kararlılığını yansıtır. İşte bu özel gün ile ilgili bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 21:24 Güncelleme: 29.10.2024 - 00:20
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu simgeleyen ve her yıl coşkuyla kutlanan özel bir gündür. 29 Ekim 1923 tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının öncülüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyet ilan edilmiş, böylece saltanattan cumhuriyete geçilerek halkın iradesi devlet yönetiminde esas alınmıştır. Bu önemli gün, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin bir zaferi ve demokratik bir ülkenin temellerinin atıldığı dönüm noktası olarak tarihe geçmiştir. Cumhuriyet Bayramı, Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği cumhuriyete olan bağlılığı hatırlatan ve Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık ruhunu yansıtan bir bayramdır. İşte 29 Ekim 1923 günü yaşananlar...

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        29 EKİM’DE NE OLDU?

        Osmanlı Devleti, 1876 yılına kadar mutlak monarşi, 1876-1878 ve 1908-1918 arasında meşruti monarşi ile yönetilmişti. I. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ardından işgale uğrayan Anadolu'da halkın işgalcilere karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği Milli Mücadele, 1923 yılında milli güçlerin zaferi ile sonuçlandı.

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        Bu süreçte, "Büyük Millet Meclisi" adıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan halkın temsilcileri, 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı yasayı kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etmiş ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla saltanatı kaldırmıştı. Ülke, meclis hükûmeti tarafından yönetilmekteydi.

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        27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyeti'nin istifası ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile birlikte bir kanun değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923'te Meclis'e sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu.

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        Cumhuriyetin ilanı, Ankara'da 101 pare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havasında kutlandı. Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti.

        Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet’in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

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        2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı; 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi.

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        628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet'in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.

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