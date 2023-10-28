Haberler Gündem 29 EKİM KAPALI YOLLAR LİSTESİ 2023 | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?

İBB açıkladı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda trafiğe kapalı olan yollar hangileri? Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı tüm yurtta büyük bir coşku ve sevinçle kutlanacak. 29 Ekim Pazar günü düzenlenecek etkinlikler, konserler ve kutlama programları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılması bekleniyor. İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması yönündeki karara ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar... Habertürk Giriş: 28.10.2023 - 01:02 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:02 facebook

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar araştırılıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı coşkusu İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir köşesinde etkinlikler ve törenlerle kutlanacak. İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması kararına yönelik yeni açıklamada bulundu. İşte 29 Ekim Pazar günü trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin ayrıntılar...

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29 EKİM TRAFİĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ? İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda 29 Ekim etkinlikleri kapsamında 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararını duyurmuştu. İstanbul Valiliği daha sonra alınan kararın iptal edildiğini açıkladı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı alınmıştı. Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.