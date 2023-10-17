29 Ekim toplu taşıma kararı Resmi Gazete'de!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma tarifesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın ardından Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte 2023 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapuri Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücret tarifesine ilişkin merak edilen detaylar...
2023 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu olurken İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın ardından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapuri Marmaray, Başkentray ve İZBAN bedava mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 29 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir toplu taşıma kararı...
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE 29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra)
Ramazan Bayramı 1. Gün
Ramazan Bayramı 2. Gün
Ramazan Bayramı 3. Gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra)
Kurban Bayramı 1. Gün
Kurban Bayramı 2. Gün
Kurban Bayramı 3. Gün
Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı