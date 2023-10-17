29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapuri Marmaray, Başkentray, EGO ve İZBAN bedava mı?

29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapuri Marmaray, Başkentray, EGO ve İZBAN bedava mı?

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2023 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu olurken İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın ardından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapuri Marmaray, Başkentray ve İZBAN bedava mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 29 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir toplu taşıma kararı...