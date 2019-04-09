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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi ve polisin yaptığı araştırma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin kimlikleri belirlendi.
Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mensuplarına 'Molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mensubu' gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yaptığı belirlenen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine bugün Konya merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.
İZMİR MERKEZLİ 29 İLDE DE 41 YAKALAMA KARARI
FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturma kapsamında aralarında 29 muvazzafın da bulunduğu 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
KOCAELİ MERKEZLİ 12 İLDE 20 YAKALAMA KARARI
FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında asker ve sivillerin de olduğu 20 kişinin yakalanması için Kocaeli merkezli 12 ilde sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u aktif görevde olan 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 üsteğmen, 11 astsubay, 1 askeri okul eski öğrencisi ve 2 sivil mahrem abi olmak üzere 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kararın arından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube(KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, izmir, Antalya, Muğla, Düzce, Zonguldak, Kars, Hatay, Kayseri ve Adana'nın da aralarında olduğu 12 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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