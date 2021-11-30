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29 Kasım 2021 MasterChef kim kaptan oldu? Haftanın takımları nasıl? MasterChef mavi takım kaptanı

MasterChef'te bu akşam, her pazartesi akşamı yapılan kaptanlık oyunu ekrana geldi. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için en iyi Kayseri Yağlamasını yapmaya çalıştılar. Peki, 29 Kasım 2021 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

29 Kasım 2021 MasterChef kim kaptan oldu? Haftanın takımları nasıl? MasterChef mavi takım kaptanı

MasterChef Türkiye 2021’de yeni hafta başladı. Yarışmaya en son veda eden isim Pelin Zaman olmuştu. 29 Kasım Pazartesi MasterChef 2021 yeni bölümde kaptanlık oyunu yemeği “Kayseri Yağlaması” oldu. Yarışmacılar, verilen sürede en iyi, en lezzetli yağlamayı yapmak için uğraştı. İşte MasterChef Türkiye yeni bölüme dair detaylar, yaşananlar…

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de yeni hafta kaptanlık oyunu ile başladı. Yarışmada geriye kalan on isim, Mavi takım kaptanı olmak için hünerlerini sergiledi. Verilen sürede şeflerin beğenisini kazanacak Kayseri yağlaması yapmak için çalıştılar. Şefler, sekiz adet yağlama yapmaları için 45 dakika süre verdi. Süre sonunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şefler, tadım yaparak ilk olarak başarılı dört ismi açıkladı. Bu isimler; Hasan, Dilara, Sergen ve Mert idi. En başarılı yağlamayı yaparak kaptanlık oyununu kazanan Sergen, bu haftanın mavi takım kaptanı oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Bu akşam kaptanlık oyununu kazanan Sergen, Mavi takım kaptanı oldu. Sonrasında kendisine rakip olacak Kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti. Devamında iki kaptan arasında takımına yarışmacı seçimi ekrana geldi. Böylece MasterChef’te on beşinci haftanın takımları ortaya çıktı.

MAVİ TAKIM: Sergen (Kaptan), Tahsin, Hasan, Burcu, Araz

KIRMIZI TAKIM: Eren (Kaptan), Mert, Dilara, Safanur, Görkem

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI, AVANTAJ NE OLACAK?

Bu akşam ekrana gelecek son oyun ise kaptanlar düellosu idi. Mavi takım kaptanı ve Kırmızı takım kaptanı, düelloda takımına avantaj kazandırmak için çalıştı. Kaptanlar düellosu yine bilgi yarışması şeklinde yapıldı. Sorulara rakibine göre daha çok doğru cevap veren Sergen, 11-4 skorla kaptanlar düellosunu kazandı. Sergen'in kazandığı düello sonrasında Mavi takımın elde ettiği avantaj, ilk takım oyununda belli olacak.

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