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Haberler Sağlık
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29 Kasım Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor... Son Dakika bugünkü korona vefat sayısı kaç?

Koronavirüs salgınında 1,5 yıl geride kalmış durumda. Vaka sayısının 20 binin altına düşmemesi nedeniyle günbegün son tablo merakla araştırılıyor. Gözlerin çevrildiği 29 Kasım 2021 koronavirüs tablosu ise 20:00 sularında açıklanması bekleniyor. İşte en güncel koronavirüs tablosu

29 Kasım Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor... Son Dakika bugünkü korona vefat sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Korona vaka ve vefat sayıları son günlerde dünyayı alarma geçiren Nu varyantı nedeniyle dikkatle inceleniyor. İşte merak edilenler...

29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Henüz Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Kasım korona verileri açıklanmadı. Koronavirüs vaka sayıları 20:00 sularında "covid19.saglik.gov.tr" adresi üzerinden açıklananacak.

KORONA 28 KASIM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

TÜRKİYE'DEN SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 350 bin 385 testte 21 bin 655 vaka tespit edildi. 213 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 7 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 350 bin 385 testte 21 bin 655 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 7 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,54, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,12 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 201 bin 40, 2'nci dozda 50 milyon 354 bin 168 ve 3'üncü dozda 12 milyon 121 bin 344 olmak üzere toplam 120 milyon 114 bin 498 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'CİDDİ DEĞİŞKENLİKLER GÖRÜLMÜYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın." dedi.

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