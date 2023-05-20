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29 Mayıs 2023 Pazartesi, 2. tur seçim sonrası okullar tatil mi, ders yapılacak mı?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi, 14 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Ancak hiçbir adayın 50+1 oy oranına ulaşamamasıyla seçimler ikinci turda yeniden yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura kalmasıyla beraber akıllara "29 Mayıs seçim sonrası okullar tatil mi?" sorusu geldi. İşte, 29 Mayıs Pazartesi okulların açık olup olmayacağına dair detaylar...

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  • 29 Mayıs 2023 Pazartesi 2. tur seçim sonrası okullar tatil mi, ders yapılacak mı, resmi tatil mi?

    28 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye bir kez daha sandık başına giderek oy kullanacak. Oy kullanma işlemlerinin okullarda yapılması nedeniyle önceki seçimlerde olduğu gibi eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 Pazar seçimlerinin ertesi gün 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Peki, 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü ikinci tur seçimlerinden sonra okullarda ders işlenecek mi? İşte, detaylar...
  • 29 Mayıs 2023 Pazartesi 2. tur seçim sonrası okullar tatil mi, ders yapılacak mı, resmi tatil mi?

    29 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

    14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Genel Seçim nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı 15 Mayıs Pazartesi gününün tatil olacağını açıklamıştı. 
  • 29 Mayıs 2023 Pazartesi 2. tur seçim sonrası okullar tatil mi, ders yapılacak mı, resmi tatil mi?

    29 Mayıs 2023 Pazartesi gününün tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. MEB tarafından konuya dair açıklama yapılınca haberimize eklenecektir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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