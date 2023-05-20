28 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye bir kez daha sandık başına giderek oy kullanacak. Oy kullanma işlemlerinin okullarda yapılması nedeniyle önceki seçimlerde olduğu gibi eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 Pazar seçimlerinin ertesi gün 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Peki, 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü ikinci tur seçimlerinden sonra okullarda ders işlenecek mi? İşte, detaylar...