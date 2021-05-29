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29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto oyununda tüm zamanların en büyük ikramiyesini veriyor. Sayısal Loto oyununda ikramiye tutarı olarak 159 milyon 439 bin TL belirledi. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve şanslı rakamlar şöyle: 7, 17, 39, 44, 55, 67 Joker: 63

29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto tüm zamanların en yüksek ikramiyesini verdi. Dev ikramiyenin sahibi olmak isteyen oyunseverler kuponlarını hazırladı ve Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını araştırmaya koyuldu. 6 şanslı numarayı bilenler dudak uçuklatan ikramiyenin sahibi olacak. İşte 29 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

29 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

7, 17, 39, 44, 55, 67 Joker: 63

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker),5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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