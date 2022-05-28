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29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 29 Mayıs resmi tatil mi?

29 Mayıs yani yarın ülke çapında İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlanacak. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 29 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Bir diğer merak konusu da hizmetlerine devam eden toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı. Bu özel ve anlamlı güne ilişkin merak edilenleri sizler için derledik. İşte, detaylar...

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  • 01
    29 Mayıs resmi tatil mi, yarın İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

    "29 Mayıs resmi tatil mi?" ve "29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" Soruları yanıtını arıyor. Türkiye ve dünya tarihi açısından önemli anlara sahne olmuş Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen İstanbul'un fethinin 569. yılı her sene olduğu gibi bu senede çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. İstanbul'un fethinin 569. yılının tatil olup olmadığına dair bilgileri haberimizde paylaştık. İşte, ayrıntılar...
  • 02
    29 Mayıs resmi tatil mi, yarın İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

    29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ RESMİ TATİL Mİ?

    29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. 29 Mayıs 2022 Pazar gününe denk geldiğinden dolayı okullar kapalı olacak. 30 Mayıs Pazartesi günü ise tüm kamu kurum ve kuruluşlar kendi çalışma saatinde hizmet vermeye devam edecek.
  • 03
    29 Mayıs resmi tatil mi, yarın İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

    29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    İstanbul'da 29 Mayıs Pazar günü otobüs, İETT, metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmayacağı konusunda açıklama yapıldı. İlk açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığın'dan geldi. Marmaray'ın 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.
  • 04
    29 Mayıs resmi tatil mi, yarın İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

    Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi.
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    29 Mayıs resmi tatil mi, yarın İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

    Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

    Aziz İstanbullular, 13 Eylül 2021'de İBB Meclisi'nde oy birliği ile aldığımız kararla, 29 Mayıs’ta İstanbul'un Fethi’nin 569. yıl dönümünde, İstanbul'daki toplu ulaşım araçları ücretsizdir, bilgilerinize.

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