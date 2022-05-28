"29 Mayıs resmi tatil mi?" ve "29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" Soruları yanıtını arıyor. Türkiye ve dünya tarihi açısından önemli anlara sahne olmuş Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen İstanbul'un fethinin 569. yılı her sene olduğu gibi bu senede çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. İstanbul'un fethinin 569. yılının tatil olup olmadığına dair bilgileri haberimizde paylaştık. İşte, ayrıntılar...