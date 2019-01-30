29 Ocak 2019 Salı reyting sonuçları açıklandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı? Halka mı? Kadın mı? reytinglerde galip geldi merak konusu oldu. Reyting sonuçları Türk yapımcılar ve programcılar için önemli bir rol oynamakta. Bunun sebebi ise, dizilerin kaderini reyting sonuçları belirliyor.

29 OCAK 2019 SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total'de Fox TV'de yayınlanan "Kadın" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada atv'de ekrana gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi, 3. sırada ise "Fatih Portakal ile Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de 1.'lik "Kadın"ın, 2.'lik "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin, 3'ncülük ise, "Fatih Portakal ile Fox Ana Haber"in oldu.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting oranları belirlenen deneklerin televizyonlarına bağlanan peoplemeter adı verilen cihazlar aracılığı ile belirlenir. Bu cihazlar deneğin saat kaçta hangi kanalı izlediğini ne kadar süre ile izlediğini ortaya koyar ve tüm televizyonlara ve programlara bir yüzde ve puan verir. Buna göre bir sıralama yapılır.Total adı verilen puantaj ve sıralamada tüm deneklerin değerlendirmeleri göz önünde bulundurulurken AB adı verilen sıralamada ise gelir seviyesi ve eğitim seviyesi diğer deneklere nazaran daha yüksek olan grubun sıralamasıdır.