Hadi ipucu 29 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; İstanbul'un en merkezi AVM'lerinde konumlandırılmış sabit adreslere ne denir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, 29 Temmuz Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 29 TEMMUZ

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı.

HADİ İPUCU SORUSU 29 TEMMUZ CEVABI: TESLİMAT NOKTASI

Teslimat Noktası nedir?

Teslimat noktaları, Hepsiburada’dan satın aldığınız ürünleri güvenle teslim alabileceğiniz İstanbul'un en merkezi AVM'lerinde konumlandırılmış sabit adreslerdir.