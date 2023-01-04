Bugün AK Parti Grup Toplantısında partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı artışı müjdesiyle birlikte en düşük emekli maaşına 2023 Ocak ayı itibariyle zamlanacağı müjdesini de verdi. Buna göre 1 Ocak 2023 itibariyle en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olacak.