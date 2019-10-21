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2B'den 3 yılda 1,7 milyar lira gelir bekleniyor

AA

2020 yılı bütçe teklifine göre, 2B taşınmazlarının satışından 3 yılda yaklaşık 1,7 milyar lira, Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışından da 286,3 milyon lira gelir elde edilmesi öngörülüyor

2020 yılı bütçe teklifi

2B taşınmazlarının satışından 3 yılda 1 milyar 749 milyon 92 bin lira gelir sağlanması öngörülüyor.

TBMM'ye sunulan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nden yapılan derlemeye göre, gelecek yıl 2B taşınmazlarının satışından 661,3 milyon lira, Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışından yaklaşık 100,4 milyon lira olmak üzere yaklaşık 762 milyon lira gelir bekleniyor.

Bütçe gelirlerine, 2B taşınmazlarının satışından 2021'de 572 milyon 502 bin lira ve 2022'de 515 milyon 252 bin lira katkı sağlanacağı tahmin ediliyor.

Hazine'ye ait tarım arazilerinin satış gelirlerinin 2021'de 95 milyon 344 bin lira ve 2022'de 90 milyon 576 bin lira olması bekleniyor.

2B taşınmazlarının satışından 3 yılda 1 milyar 749 milyon 92 bin lira, Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışından ise 286 milyon 282 bin lira gelir öngörülüyor.

2B taşınmazları ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışından elde edilen gelirlere yönelik tahminler şöyle:

 2020 (TL)2021 (TL)2022 (TL)
2B taşınmazların satış gelirleri661.338.000572.502.000515.252.000
Hazineye ait tarım arazilerinin satış gelirleri100.362.00095.344.00090.576.000

 

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