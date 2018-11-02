3,5 milyon çalışanı etkileyen düzenleme hayata geçiyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 22 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından uygulanması için tanınan 6 aylık süre 22 Kasım’da doluyor.
Yeni yönetmelikle gelecek değişiklikleri kendi bünyesinde tam adaptasyonla hayata geçiren Multinet Up, iskontoların devre dışı kalması ve komisyon oranlarının azalmasıyla sektöre yön verecek önemli unsurları inceledi.
İpsos’un 2018 yılında yaptığı araştırmaya göre, yemek kartı uygulaması seçiminde en önemli faktörlerin sırasıyla vergi avantajı, iskonto sağlanması ve çok sayıda restoranda kullanılabilmesi olduğu görülüyor.
Sektörde yeni dönemi değerlendiren Multinet Up CEO’su Demirhan Şener, yemek kartı şirketi tercihlerinin de yeni yönetmelikle değişeceğini ve bu süreçte öne çıkardıkları faydalar ve kolaylıklarla farklılaşmayı başardıklarını belirtti.
Konu hakkında görüşlerini paylaşan Şener, “Araştırmalara göre, sektörde yemek kartı tercihi vergi avantajı, iskonto sağlanması ve çok sayıda restoranda kullanılabilir olmasına göre belirleniyor. Yeni yönetmelikle beraber iskonto devre dışı kalmış oluyor. Bu durumda, en önemli tercih sebebi yemek kartı şirketinin anlaşmalı restoran sayısı ve kampanyalı olduğu nokta sayısı olacak. 21.000 kurumsal müşterimiz, 2 milyon kart kullanıcımız ve 40.000 üye işyerimiz ile bu yeni dönemde konumumuzu daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Ayrıca Multinet Up olarak, müşterilerimize yüzde 100 vergi avantajı sunmaya devam ediyoruz. Yemek kartı üzerinden çalışanlara sağlanan yemek ödeneği ile şirketler tüm vergi kalemlerinden muaf olarak yıllık kişi başı en az 4 bin TL tasarruf sağlayabiliyor. Bu da yemek giderlerinde yüzde 50'ye yakın avantaj anlamına geliyor” dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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