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3 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi duyuruları (Güncel) İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul son dakika su kesintileri merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul'da Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında gün içinde meydana gelecek planlı su kesintisi duyurularını İstanbullularla paylaştı. 3 Ağustos İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İSKİ DUYURDU! İşte İstanbul planlı su kesintisi duyuruları

3 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi duyuruları (Güncel) İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 3 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 3 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

3 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.08.2021 02:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.08.2021 08:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Havaalanı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 03.08.2021 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah,Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.08.2021 23:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Adil Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.08.2021 09:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.08.2021 09:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Kabakoz Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 03.08.2021 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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