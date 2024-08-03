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        Haberler Bilgi Gündem 3 Ağustos İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

        3 Ağustos İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

        İstanbul'da meydana gelecek elektrik kesintileri kent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul'da arıza, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanacak planlı elektrik kesintileri İstanbul elektrik tedarikçisi firmaları AYEDAŞ-BEDAŞ tarafından duyuruldu. İşte 3 Ağustos 2024 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 01:05 Güncelleme: 03.08.2024 - 01:05
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        İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusu, günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul elektrik tedarikçisi firmaları İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İşte İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek elektrik kesintileri...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 3 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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