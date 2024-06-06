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        3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

        Silivri TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı son anda fark eden TIR şoförü ise aracının kontrolünü kaybederek şarampole uçtu. TIR şoförü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 00:55 Güncelleme: 06.06.2024 - 01:05
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        3 araç birbirine girdi: 4 yaralı
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        Silivri TEM Otoyolu Kınalı gişelerinde otoyol üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Sürücüler araçlarını yol kenarına çekerken, kazayı son anda fark eden 16 AAZ 360 plakalı TIR'ın şoförü M.C., aracının hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve daha sonra şarampole uçtu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Araçta sıkışan TIR şoförü, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, zincirleme kazada yaralanan aynı aileden V.A., Z.A., U.A. ve 12 yaşında olan kızları E.A. hafifi yaralı olarak olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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