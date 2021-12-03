Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimine göre, Bursa'da bugün Cuma namazının saat kaçta kılınacağı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa haftalık ezan ve namaz saatleri tablosu ve 3 Aralık Cuma namazı saati
BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 3 ARALIK
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03 Aralık 2021 Cuma
|06:32
|08:02
|12:58
|15:24
|17:45
|19:10
|04 Aralık 2021 Cumartesi
|06:33
|08:03
|12:59
|15:24
|17:45
|19:10
|05 Aralık 2021 Pazar
|06:34
|08:04
|12:59
|15:24
|17:45
|19:10
|06 Aralık 2021 Pazartesi
|06:34
|08:05
|13:00
|15:24
|17:45
|19:10
|07 Aralık 2021 Salı
|06:35
|08:05
|13:00
|15:24
|17:45
|19:10
|08 Aralık 2021 Çarşamba
|06:36
|08:06
|13:01
|15:24
|17:45
|19:10
|09 Aralık 2021 Perşembe
|06:37
|08:07
|13:01
|15:24
|17:45
|19:10
3 Aralık Bursa Cuma namazı saati: 12.58
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.
Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.
Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.
"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.
Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.
Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.
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