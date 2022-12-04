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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI - 3 ARALIK
1 KARDESLERIM ATV 2 ARJANTIN-AVUSTRALYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 3 KARDESLERIM (OZET) ATV 4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 5 HOLLANDA-ABD FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 7 SHOW ANA HABER SHOW TV 8 MASTERCHEF TURKIYE TV8 9 GONUL DAGI OZEL TRT 1 10 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
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AB REYTİNG SONUÇLARI - 3 ARALIK
1 ARJANTIN-AVUSTRALYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 2 KARDESLERIM ATV 3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 4 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 5 HOLLANDA-ABD FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 7 GONUL DAGI OZEL TRT 1 8 MASTERCHEF TURKIYE TV8 9 FIFA 2022 DUNYA KUPASI OZETLERI (TKR) TRT 1 10 SHOW ANA HABER SHOW TV
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