3 ay sonra yakalanıp, serbest kaldılar

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki silahlı saldırı şüphelileri 3 ay sonra yakalandı.

Olay, 13 Ağustos Salı günü saat 01.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi otomobille husumetlisinin oturduğu binanın önüne geldi. Burada bir süre dolaşan iki kişiden erkek olan aracın içerisinden silahını çekip binaya kurşun yağdırdı.

Saldırgan ateş açtığı sırada ise onun şoförlüğünü yapan kadın, "imdat" diye bağırarak dalga geçti. Ölen ya da yaralamanın olmadığı olay ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada yerde çok sayıda boş kovan bulunurken, araca ve binaya mermi isabet ettiği tespit edildi.