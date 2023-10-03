3 aylık enflasyon farkı için gözler TÜİK'te! 3 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?
Memur ve emekli maaşlarında belirleyici olacak olan 3 aylık enflasyon farkı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ekim Salı günü Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklarken 2023 yılının ikinci yarısının 3 aylık enflasyon farkı belli olacak. İşte 2023 3 aylık enflasyon farkı oranına ilişkin detaylar...
3 aylık enflasyon farkı, Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Eylül enflasyon oranları 3 Ekim Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Emekli ve memurların iki aylık enflasyon farkı ile alacakları zam oranı kümülatif olarak yüzde 19,5 olarak açıklandı. İşte Emekli ve memur zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? sorusunun cevabına ilişkin merak edilenler...
EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR!
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Eylül ayı enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayı enflasyon rakamları ise 3 Ekim Salı günü açıklanacak.
MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU? 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
3 aylık enflasyon farkı henüz belli olmadı. 3 aylık enflasyon farkı Eylül ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından 3 Ekim'de duyurulmasının ardından belli olacak.
İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı kümülatif yüzde 19,5 oldu.
ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı şekillenmiş olacak.