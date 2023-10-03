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        Haberler Gündem 3 AYLIK ENFLASYON FARKI 2023 | Emekli ve memur zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?

        3 aylık enflasyon farkı için gözler TÜİK'te! 3 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

        Memur ve emekli maaşlarında belirleyici olacak olan 3 aylık enflasyon farkı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ekim Salı günü Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklarken 2023 yılının ikinci yarısının 3 aylık enflasyon farkı belli olacak. İşte 2023 3 aylık enflasyon farkı oranına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 09:48 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:48
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        3 aylık enflasyon farkı, Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Eylül enflasyon oranları 3 Ekim Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Emekli ve memurların iki aylık enflasyon farkı ile alacakları zam oranı kümülatif olarak yüzde 19,5 olarak açıklandı. İşte Emekli ve memur zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? sorusunun cevabına ilişkin merak edilenler...

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        EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR!

        Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Eylül ayı enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayı enflasyon rakamları ise 3 Ekim Salı günü açıklanacak.

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        MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU? 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

        3 aylık enflasyon farkı henüz belli olmadı. 3 aylık enflasyon farkı Eylül ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından 3 Ekim'de duyurulmasının ardından belli olacak.

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        İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı kümülatif yüzde 19,5 oldu.

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        ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı şekillenmiş olacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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