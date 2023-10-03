3 aylık enflasyon farkı zammı netleşti! 3 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?
Memur ve emekli maaşlarında belirleyici olacak olan 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ekim Salı günü Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklarken 2023 yılının ikinci yarısının 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. İşte 2023 3 aylık enflasyon farkı oranına ilişkin detaylar...
3 aylık enflasyon farkı, Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. Eylül enflasyon oranları 3 Ekim Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Emekli ve memurların iki aylık enflasyon farkı ile alacakları zam oranı kümülatif olarak yüzde 19,5 olarak duyurulmuştu. İşte Emekli ve memur zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? sorusunun cevabına ilişkin merak edilenler...
EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 61.53'e yükseldi. Aylık enflasyon ise ağustostaki yüzde 9.09'luk seviyesinden yüzde 4.75'e geriledi.
ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.
Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.
İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 19,5!
Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı kümülatif yüzde 19,5 oldu.