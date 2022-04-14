3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'nda snowboard keyfi

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Van kent merkezinde yaşayan Mehmet Zeki Siyahtaş ile Şahabettin Gün, snowboard yapmak için Gevaş ilçesindeki 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı´nın zirvesine tırmandı.

DHA'nın haberine göre yaklaşık 4,5 saatlik zorlu tırmanışın ardından karla kaplı zirveye ulaşan iki arkadaş, bir süre Van Gölü´nün eşsiz manzarası izledi.

Ardından iki arkadaş, snowboard ile adrenalin dolu bir iniş yaptı. Siyahtaş ve Gün kayarken çektikleri görüntüleri de kendi sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Şahabettin Gün, her yıl nisan ayında Artos Dağı'na tırmanışın bu yıl yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu güzel manzara karşısında snowboardla kayıyoruz. Anlatılmaz bir güzellik ve adrenalin dolu bir iniş oluyor" dedi.

Mehmet Zeki Siyahtaş ise, "Müthiş bir manzara, müthiş bir doğa var. Güzel bir gün oldu. Her yıl yaptığımız güzel bir tırmanış. Bu üçüncü yılımız etkinliği oldu. En güzel tarafı da snowboard ile inmek. Tabii bunu yıllardır snowboard yapabilen deneyimli arkadaşlara öneriyoruz. Önce küçük küçük tırmanışlar yapıp, öyle inmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.