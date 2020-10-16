3 bin 600 kilogram potasyum nitrat ele geçirildi - KİLİS

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gitmek için gümrük sahasına gelen bir tırda şüphe üzerine arama yaptı.İhracat beyannamesinde organomineral gübre yüklü olduğu bildirilen tırda, 25 kilogramlık çuvallar halinde toplam 3 bin 600 kilogram potasyum nitrat bulundu.Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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