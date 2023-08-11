3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu

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Bu bize aslında bu bölgedeki kralların başka bir kenti satın alabilecek ekonomik güce ve potansiyele sahip olduğunu gösteriyor."

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ESERİN ÜZERİNDE ANLAŞMAYA ŞAHİTLİK EDENLERİN İSİMLERİ DE VAR Tabletin, dönemin ekonomik yapısının anlaşılmasına da katkı sağlayacağını dile getiren Doç. Dr. Akar, "Tabletin üzerinde bu satışa şahitlik eden, büyük ihtimalle kentin önemli kişilerinin adı da yer alıyor. Bir anlamda o dönemde şahit listesinin var olduğunu görüyoruz.