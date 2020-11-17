3 bin gazoz kapağı kullanıldı! Duyan gidiyor

DHA

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi´nde bulunan 100 yıllık gazoz kapaklı ev, görenlerin dikkatini çekiyor.

DHA'nın haberine göre 40 yaşındaki Mustafa Cömert'in dedesinden kalma evin dış cephesi yaklaşık 3 bin gazoz kapağı ile kaplandı.

Dedesi Ethem Cömert´in sıva dökülmemesi için cephelerinde gazoz kapaklarını kullandığını asırlık ev ilgi görüyor.

Tarih kokan evin içinde ise 250 bin TL değerinde antika eşyalar yer alıyor. Gazoz kapaklı evi, merak edenler ziyaret ediyor.

'HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR'

Gazoz kapaklı evi, dedesinin kendi emekleriyle yaptığını ifade eden Mustafa Cömert, "Dedem sıva dökülmemesi için evin dışına gazoz kapaklarını çakmış, daha sonra da 1943 depremi olunca evin dışı bu şekilde kalmış. Çok eski gazoz kapakları var, Fenerbahçe'nin mantar gazoz kapakları bile evin dış cephesinde bulunuyor. Çocukken oyun oynamak için evin alt kısmında bulunan gazoz kapaklarını sökmüştük ama üstlerdeki kapaklar hala duruyor. Bu asırlık ev herkesin dikkatini çekiyor, duyup gelenler de oluyor. Gelen misafirlerimize kapılarımızı açıyoruz" diye konuştu.

'SON ZAMANLARDA ANTİKA EŞYALARA İLGİ ARTTI'

Evin içinde antika eşyaların olduğunu belirten Cömert, "Antika eşyalara merakım dedemden görmüş olduğum kültürle başladı. Zaman içerisinde bu ilgim hobi haline dönüştü. Evde Osmanlı döneminden kalma şamdanlar, aplikler ve 300 yıla dayanan farklı çeşitlerde antika eşyalar bulunuyor. Son zamanlarda antika biriktirme kültürüne olan ilgi arttı. Bu kültür bende 25 yıl önce başladığı için kendimi şanslı hissediyorum. Biriktirmeye başladığım günden itibaren, satın aldığım eşyalara yaklaşık 250 bin lira harcadım. Satın aldığım antikaların el işçiliğiyle yapılmış olmasına özel olarak dikkat ediyorum. Antika eşyalar haricinde metal heykel yapımına karşı da ayrı bir ilgim var. Metalden kuş heykelleri yapıyorum ve yaptığım kuş heykelleri gelen ziyaretçiler tarafından beğeniliyor" dedi.