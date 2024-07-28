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        Haberler Gündem Güncel 3 bin kilometre yol katederek İstanbul'a geldi | Son dakika haberleri

        3 bin kilometre yol katederek İstanbul'a geldi

        Avustralya, Tayland, Kamboçya gibi ülkeleri bisikletle gezen Luca Montaya, 2 yılda 15 bin kilometreden fazla yok katetti. İspanyol bisikletçinin son durağı Türkiye oldu. Ülkesinden yola çıkan Montaya, 37 günde yaklaşık 3 bin kilometre yol katederek Türkiye'ye ulaştı. Bisikletçinin Türkiye'deki ilk durağı ise Sultanahmet oldu. İspanyol bisikletçi hem yolculuğunu hem de Türkiye'ye dair izlenimlerini Habertürk'ten Elif Yavuz'a anlattı.

        Giriş: 28.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:15
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        3 bin km yol katederek İstanbul'a geldi
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        Avustralya, Tayland, Kamboçya gibi ülkeleri bisikletle gezen Luca Montaya, 2 yılda 15 bin kilometreden fazla yok katetti.

        İspanyol bisikletçinin son durağı ise Türkiye oldu. Ülkesinden yola çıkan Montaya, 37 günde yaklaşık 3 bin kilometre yol katederek Türkiye'ye ulaştı. Bisikletçinin ilk durağı ise Sultanahmet oldu.

        "Neredeyse 2 yıldır dünyayı bisikletle dolaşıyorum ama hiç Avrupa'ya gelmemiştim. Sonra Avrupa'ya gitmeye karar verdim. O yüzden İspanya'dan Türkiye'ye geldim. Bence Türkiye'de çok tarihi, güzel ve kültürel şehirler var. Şimdi de keşfetmek için sabırsızlanıyorum." diyen İspanyol bisikletçi hem yolculuğunu hem de Türkiye'ye dair izlenimlerini Habertürk'ten Elif Yavuz'a anlattı.

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        #Elif Yavuz
        #ispanyol bisikletçi
        #istanbul
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