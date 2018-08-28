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Aylık 3 bin TL'ye çalıştıracak eleman bulamıyor

Siirtli gezgin arıcıların konakladığı Bitlis'in Tatvan ilçesi Reşadiye bölgesindeki bal sağımı sürüyor. Üretici Kemal Elinç, "bu sezon boyunca 3 bin TL verecek arıcı bulamadığım için ben ile eşim bal toplamaya geldik. Ayrıca bu sene verim eksik geçti, işçi bulamadığımdan ve tek başıma baş edemediğimden üretim azdı" dedi

28.08.2018 - 13:07 | Güncelleme: İHA

Ağustos ayının ortasından başlayarak Eylül ayının sonuna kadar devam eden bal sağımının bitmesiyle Siirtli arıcıların memleketlerine dönecekleri belirtildi. Önümüzdeki ay Siirt'e döneceklerini aktaran bal üreticisi Süleyman Efe, yılın ilk sağımının yapıldığı Reşadiye bölgesinde bu yıl iyi bir rekolte aldıklarını aktardı. Yaz aylarının serin geçmesiyle arıcıların bölgeye ilgi gösterdiğini aktaran Efe, yoğun geçen sıcaklardan kaçan gezgin arıcıların Bitlis'in Tatvan ilçesine yoğun ilgi gösterdiğini, endemik bitki çeşitlerinin olması ve havanın serin geçmesinin bal üretimini artırdığını söyledi. Efe, bölgenin terörden arındırılmasıyla yaylalarda huzur içinde konakladıklarını dile getirdi.



Kendi bal kovanlarında bu yıl rekoltenin düşük olmasından yakınan üretici Kemal Elinç de, "Burada arıcılık yapıyoruz, mevsimlik bölgeye geliyoruz. 3-4 ay burada bekliyoruz. Bu sezon boyunca 3 bin TL verecek arıcı bulamadığım için ben ile eşim bal toplamaya geldik. Ayrıca bu sene verim eksik geçti, işçi bulamadığımdan ve tek başıma baş edemediğimden üretim azdı" dedi.

Tatvan'ın yüksek rakımlı dağlarında konaklayan arıcılara geçen senelerde devlet desteğiyle çadır, mini buzdolabı, güneş enerjisi paneli ve çeşitli miktarlarda kovan desteği verildi. Siirt ve Bitlis Tarım ve Orman İl müdürlükleri, Siirtli arıcıları sık sık ziyaret ederek sorunları yerinde dinliyor.

 

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