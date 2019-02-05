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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hudut kapılarından, 2017'de 29 milyon 41 bin 792'si Türk, 64 milyon 121 bin 216'sı yabancı olmak üzere toplam 93 milyon 163 bin 8 yolcu giriş çıkış yaptı.
Hudut kapılarından giriş çıkış yapan yolcu sayısı 2018'de önceki yıla göre yüzde 18 artarak 30 milyon 703 bin 966'sı Türk ve 78 milyon 798 bin 369'u yabancı olmak üzere toplam 109 milyon 502 bin 335'e ulaştı.
2017 ve 2018'de hudut kapılarından en çok giriş çıkışı sırasıyla Rusya Federasyonu, Almanya, Bulgaristan, İngiltere ve Gürcistan vatandaşları yaptı.
3 BİN 175 YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇI ÜLKEYE ALINMADI
2017'de hudut kapılarında kurulan risk analiz gruplarının çalışmaları ile ülkeye giriş yapan 32 milyon 72 bin 474 yabancıdan 21 bin 658'i, 2018'de ise 39 milyon 476 bin 400 yabancıdan 24 bin 946'sı çeşitli sebeplerden dolayı Kabul Edilemez Yolcu (INAD) kapsamında değerlendirildi ve ülkeye girişine izin verilmedi.
Geçen yıl ülkeye girişine izin verilmeyen kişilerden, kamu düzeni ve güvenliği ile milli güvenlik ve genel güvenlik aleyhine faaliyet gösterebileceği değerlendirilen 3 bin 175 yolcu "yabancı terörist savaşçı" kapsamında INAD edildi.
2017'de hudut kapılarında yapılan seyahat belgesi kontrolleri sonucunda, 5 bin 913 kişide 7 bin 427, 2018'de 6 bin 120 kişide 7 bin 608 sahte seyahat belgesi tespit edildi.
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