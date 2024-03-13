Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 çocuk annesi denizde ölü bulundu! - Samsun son dakika haberleri

        3 çocuk annesi denizde ölü bulundu!

        Samsun'da, 66 yaşındaki 3 çocuk annesi Hamide U., denizde ölü bulundu. Almanya'da yaşarken ailesiyle kesin dönüş yaptığı öğrenilen kadının, cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 çocuk annesi denizde ölü bulundu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Tütün İskelesi sahilinde, saat 10.30 sıralarında, edinilen bilgiye göre, deniz kenarında balık tutan vatandaşlar suyun içinde sırt üstü hareketsiz halde bir kadın fark etti.

        KADIN SUDAN ÇIKARILDI

        Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada sahilde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesinde görevli zabıta memuru Bayram Kılıç ile belediye çalışanı Mustafa Küçükşakar kadını sudan karaya çıkardı.

        ÜÇ ÇOCUK ANNESİ İÇİN İNTİHAR İDDİASI

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının ölmüş olduğunu tespit etti. Polis yaptığı araştırmada cesedi bulunan kadının Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Hamide U. (66) olduğunu ve denize atlayarak intihar ettiğini belirledi.

        ALMANYA'DAN KESİN DÖNÜŞ YAPMIŞ

        Almanya'da yaşarken ailesiyle birlikte kesin dönüş yaptığı öğrenilen kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        17 yaşındaki Yusuf silahla öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        17 yaşındaki Yusuf silahla öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        50 yıl sonra tecavüz davası
        50 yıl sonra tecavüz davası
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?