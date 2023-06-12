Kızları da anneleri ile konuşunca; Emine Deniz, komşusunun oğlu M.K.C.'nin (17) otomobil ile kendisine çarpıp, duvara sıkıştırdığını ve annesi S.C.'nin de tehdit ettiğini söyledi. Tehdit edildiği için olaydan bahsetmediğini anlatan Deniz, 32 saat sonra hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde üç çocuk annesi Emine Deniz (63) için 22 Eylül 2021'de ambulans istendi. Düştüğü belirtilen Deniz, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınıp, ilk ifadesinde yürürken düştüğünü belirten Deniz'in, vücudunda çok fazla kırık olduğu tespit edilince ailesine bilgi verildi.

Şikâyet sonrası M.K.C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Poliste suçunu itiraf edip, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan M.K.C. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemi ile iddianame hazırladı. İddianame, İzmir Çocuk Mahkemesi'nce kabul edildi.

"YANLIŞLIKLA EL FRENİNİN DÜĞMESİNE BASMIŞIM"

Mahkemede savunma yapan M.K.C., "Olay günü aynı evde oturduğumuz annemin kuzeni, arabası ile evimizin önüne geldi. Anahtarları bana verip, birazdan geleceğini söyledi. Müzik dinlemek için arabanın kapısını açtım ve şoför koltuğuna oturdum. Radyoyu açtıktan sonra yanlışlıkla el freninin düğmesine basmışım. Araba geri geri gitmeye başladı. Araba kullanmayı bilmediğimden ellerimi yüzüme kapatıp, bağırmaya başladım. Emine teyze araç ile duvar arasına sıkışmıştı. Araçtan indim ve itmeye çalıştım anca gücüm yetmedi. Bu sırada arabanın sahibi gelip, çekti. Emine teyze iyi olduğunu, kimseye bir şey söylememizi söyledi. Çok pişmanım" dedi.

Emine Deniz'in çocukları ise M.K.C.'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.