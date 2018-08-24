3 de Febrero - Club Guarani maçı ne zaman?

Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında 3 de Febrero ile Club Guarani, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:10. Maç öncesi 3 de Febrero 7 puanla 7. sırada, Club Guarani 9 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi 3 de Febrero, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Club Guarani, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 232 kodlu maçı oynayanlar; 3 de Febrero galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 3.20, Club Guarani galibiyet oranı 1.75.

3 de Febrero son hafta oynanan Club Guarani maçında 1-1 berabere kaldı.

Club Guarani, 3 de Febrero karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

3 de Febrero, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 6 gol yedi.

Club Guarani, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Club Guarani, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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