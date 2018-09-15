3 de Febrero - Nacional Asuncion maçı istatistikleri

Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında 3 de Febrero ile Nacional Asuncion, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:45. 11 puanlı 3 de Febrero 7. sırada bulunuyor, Nacional Asuncion 13 puana sahip ve 4. sırada. 3 de Febrero, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Nacional Asuncion, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 764 kodlu maçı oynayanlar; 3 de Febrero galibiyet oranı 3.40, beraberlik oranı 3.30, Nacional Asuncion galibiyet oranı 1.65.

3 de Febrero önceki hafta Club Guarani mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Nacional Asuncion, Olimpia karşılaşmaında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan 3 de Febrero, 4 gol attı ve 9 gol yedi.

Nacional Asuncion, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nacional Asuncion 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ